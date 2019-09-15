الاكثر مشاهدة - عــاجل : الميسري يعاود الظهور من جديد ومعه أشجع الشخصيات اليمنية البارزة ويفاجئ الجميع بهذا الاعلان الناري ..شاهد ماورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : الميسري يعاود الظهور من جديد ومعه أشجع الشخصيات اليمنية البارزة ويفاجئ الجميع بهذا الاعلان الناري ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​أصدر ثلاثة مسؤولين بارزين في الحكومة الشرعية، بياناً مشتركاً، طالبوا فيه بطرد دولة الإمارات من المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومحتكتها دولياً علىما أتركتبته من جرائم بحق اليمنيين.

وحمل البيان المشترك توقيع كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، أكدوا جميعاً على دعمهم للشرعية واستمرار النضال حتى استعادة مؤسسات الدولة في الجنوب، بالإضافة لتوحيد الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي.

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وجاء في البيان، الذي تحصل “المشهد اليمني”، على نسخة منه، أنه من منطلق المسؤولية الوطنية فإننا نهيب بأبناء شعبنا اليمني اليقظة التامة والتمسك بالمشروع الوطني الجامع.

وأشار البيان إلى دعم ومساندة مؤسسات الدولة ومساندتها للحد من الأعمال الخارجة عن القانون، ووضع حد للتدخلات الخارجية الغير قانونية التي تمس سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ودعم إراداة القرار اليمني المستقل، وتطوير أطر الشراكة مع الأشقاء في السعودية بما فيه خدمة الأمن القومي.