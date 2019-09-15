محافظ شبوة يوجه باعتماد 500 وظيفة تعاقدية في التعليم

أعلن محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الأحد، عن اعتماد خمسمائة وظيفة تعاقدية في مجال التربية والتعليم.



وسيتم اعتماد أجور المعلمين المتعاقد معهم لسد فجوة الاحتياج للمعلمين، من حصة المحافظة من عائد النفط الخام.



وقال المحافظة في تغريدة على تويتر : " وجهنا باعتماد 500 وظيفة تعاقدية للتربية والتعليم لمدة عام من حصة المحافظة في أجور نقل النفط الخام وذلك لسد العجز في المعلمين في مدارس المحافظة".



وأكد المحافظ في تغريدته أن عملية التعاقد ستخضع للمفاضلة ووفق إجراءات التعاقد بموجب المعايير القانونية .



وتعاني محافظة شبوة التي تشهد عملية تعافي على مستوى الخدمات والتنمية المحلية، من عجز في الموظفين في عدة قطاعات مدنية بينها التربية والتعليم.



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