ردا على استهداف أرامكو السعودية.. سيناتور أميركي يدعو إلى ضرب هذه الدولة!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الحكومة الأميركية إلى دراسة توجيه ضربة عسكرية لمنشآت النفط الإيرانية ردًّا على الهجمات على مصافي النفط السعودية. وغرد غراهام على حسابه في "تويتر": لقد حان الوقت الآن للولايات المتحدة أن تضع على الطاولة خطة للهجوم على مصافي النفط الإيرانية إذا واصلت استفزازاتها، أو زادت التخصيب النووي". جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف قائلا إن إيران لن توقف أعمالها السيئة حتى تعرف أن عواقبها أكثر جدية، مثل مهاجمة مصافيها التي حقًّا ستكسر ظهر النظام.

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