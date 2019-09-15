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عاجل بالصور.. رواية سعودية جديدة: صاروخ وراء استهداف أرامكو ولا تملكه سوى 3 جهات فقط

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - خرج الخبير العسكري السعودي علي التواتي، برواية جديدة عن الهجوم الذي استهدف معلمين لشركة أرامكو ، فجر السبت.

وقال التواتي في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي"، بأن زميل بحث أمريكي في مركز أمريكي متخصص رأى أن جسم الطائرة الخلفي للحطام الموجود في حوزة السلطات السعودية يشبه إلى حد كبير صاروخ كروز "القدس 1" أكثر من "سومر" بسبب انحناء وموقع الزعنفة.

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضاف بأن هذا الصاروخ يتوفر لدى عدة أطراف وهي الحوثي وفيلق القدس الإيراني وبعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران في العراق.

وأشار إلى أن هذه الأطراف ربما هي من يقصدها التحالف في بيانه (كافة الأطراف المتورطة).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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