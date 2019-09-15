شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. السعودية تفاجئ الجميع وتكشف عن صيد ثمين فضح الجهة المتورطة بهجوم أرامكو.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر كتاب سعوديون، عدد من الصور توضح حطام الطائرات التي هاجمت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وقالوا بحسب متابعة "المشهد الخليجي"، بأن حطام الطائرات يعتبر صيد ثمين وقع بيد المملكة العربية السعودية ولن يستلزم تحليله سوى ساعات لمعرفة مصدره ومحل انطلاقه.

جديد الحدث أونلاين:

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وتحدثوا بأن كل الدلائل تثبت أن من قام بالهجوم بالطائرات المسيرة هم ميلشيات الحشد الشعبي في العراق.

وفي وقت سابق حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية.

وقال بومبيو إنه على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسنروحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

وأكد بومبيو أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، وأنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.