شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. صحيفة عراقية تفجر مفاجأة وتكشف عن مكان انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت شركة ارامكو وتستشهد بمقطع فيديو لحظة دخول الدرون الاجواء السعودية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بشكل غير متوقع نشر حساب صحيفة "بغداد بوست" العراقية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات مثيرة للغاية عن طائرات درون انطلقت من محافظة البصرة بالعراق باتجاه السعودية.

وقال حساب موقع"بغداد بوست" في تويترآ ان :آ ثلاثآ طائرات مسيرةآ ورابعة للمتابعة انطلقت منآ البصرةآ نحو الأحياء فيآ السعوديةآ عبرآ حفر الباطنآ وقصف شركةآ أرامكوآ فيآ بقيق.

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وعززت صحيفة "بغداد بوست" بتغريدة اخرى بمقطع "فيديو" نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر" وثقهآ صياد كويتي اثناء دخول اربع طائرات الى الحدود السعودية حسبآ قولها.

جدير ذكره ان مليشيات الحوثي اعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت معملي ارامكو بعد مرور اكثر من 8 ساعات من وقت وقوع الحادثة بغير العادة التى تعلن مسؤوليتها عن الحادثة بنفس الوقت.

شاهد| صياد كويتي بالقرب من الحدود السعودية الكويتية يوثق لحظة دخول ٤ طائرات مسيرة من قبل الشمال قادمة من العراق نحوآ #السعوديةآ قبل وقوع انفجارات البقيق في شركة أرامكو#بغداد_بوستpic.twitter.com/20sxR1AZi4

— بغداد بوست (@TheBaghdadPostA)آ