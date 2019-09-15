شكرا لبحثكم عن خبر طلبة السكن الجامعي بجامعة عدن يؤيدون قرار الرئيس ويتضامنون مع الطلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

طلاب السكن الجامعي بجامعة عدن يتعرضون لأعمال البلطجة وإطلاق النار بسبب تأييدهم قرار رئيس الجامعة لمكافحة الفساد

عدن / خاص

نفى طلاب جامعة عدن من منتسبي السكن الجامعي بها, صباح اليوم الأخبار التي تتحدث عن عدم كفاءة القيادة الجديدة المعينة من قبل رئيس الجامعة لشغل منصب مسؤول السكن الجامعي بمدينة الشعب ,والذي يحظى بإحترام جميع موظفي الجامعة نظير كفاءته المتفانية في العمل.

وأكد الطلاب على كفاءة الأستاذ / صالح الطلي المدير الجديد للسكن الطلابي المعين مؤخراً بقرار من رئيس الجامعة, بعد التطور الملحوظ الذي التمسوه منه بجودة الخدمات في السكن .

ورحب الطلاب بقرار الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بهذا الخصوص ووصفوه بالقرار الصائب ، بعد أن جرعتهم القيادة السابقة الويلات ، بسبب إنعدام الخدمات الضرورية و عدم قدرتها على إدارة العمل بالشكل الصحيح ناهيك عن الفساد المالي والإداري لها .

Advertisements

كما كشف الطلاب أن الأخبار التي وردت في عدد من المواقع لا تمثلهم وليس لها أساس من الصحة..مشيدين بالدور الفعال لرئيس الجامعة في محاربة الفساد و تصحيح مسار العمل الأكاديمي و الإداري في الجامعة .

مؤكدين بأن السكن يشهد في الوقت الحالي أعمال بلطجة من قبل مسلحين تابعين للقيادة السابقة وصل بهم الحد إلى إطلاق الأعيرة النارية على طلاب السكن وسرقة المضخات الخاصة بتوفير الماء لهم بعد تركيبها من قبل القيادة الجديدة ليستفيد منها الطلاب ,حيث وصل الأمر بهم أيضاً إلى حد إستخدام السلاح ضد الأستاذ/ صالح الطلي مدير السكن الجديد ..وهناك بلاغات في شرطة الشعب من قبل الطلاب تأكد صحة هذا الكلام.

كما جدد الطلاب إستيائهم لما نشر في عدد من المواقع الإعلامية التي عمدت على نشر خبر التشهير بحق القيادة المعينة الحديثة دون تحري الدقة والمصداقية .

الجدير بالذكر أن الأستاذ/ صالح الطلي مدير عام السكن الجامعي المعين حديثاً كان يشغل رئيس قسم الخدمات بكلية الهندسة ما يقارب الـ15عام.. وكان له الفضل في حماية الكلية من أعمال السلب والنهب في فترات الحرب, حيث كانت مختبراتها تحتوي على أجهزة بمئات الملايين..وتم تكريمه على مستوى الكلية و على مستوى الجامعة بسبب إنضباطه وتفانيه المخلص في العمل ويحظى بإحترام الجميع .