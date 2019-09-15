شكرا لبحثكم عن خبر صدور بيان موقع من الميسري والجبواني وجباري بشان التحالف العربي .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل | من مصر... بيان مشترك لوزيري الداخلية الميسري والنقل الحبوني ونائب رئيس البرلمان جباري في اليمن يدعو لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف.

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