شكرا لبحثكم عن خبر الفنان حسين محب في باريس لاحياء حفل غنائي خاص .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الفنان اليمني الموهوب حسين محب سر زيارته الحالية إلى فرنسا وتواجده في عاصمة الفن والجمال باريس.

وقال محب في تصريح نشره "يمن برس" أنه يتواجد في العاصمة الفرنسية باريس لتجهيز حفل خاص مشيرا إلى أنه بصدد التجهيز لحفلات متعددة العام القادم في أكثر من دولة باذن الله.

وأكد أنه يسعى خلال الفترة القادمة للتعاون مع ملحنين مبدعين والعمل على تطوير التراث اليمني وإيصاله الى جمهور أوسع بما يليق بمكانة الأغنية اليمنية وتاريخها وحضورها.

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وكان الفنان حسين محب طرح اليوم السبت أغنية جدية بعنوان (اختار كلمة دخولك) وهي من كلمات الشاعر عجلان ثابت والحان أبو حبيب وتوزيع الفنان عوض بن ساحب.

وفي أغسطس الماضي، طرح محب أول أغنية من ألبومه الغنائي الجديد بعنوان (الهوى أرزاق) وهي من ألحان الموسيقار اليمني أحمد فتحي وكلمات الشاعر أحمد الشرعبي.

جدير بالذكر أن الفنان حسين محب ساهم بشكل فاعل في نشر التراث الغنائي اليمني بشكل عام والصنعاني بشكل خاص على مستوى اليمن والخليج.