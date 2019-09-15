صور لممثلات يمنيات في شوارع صنعاء يثرن مواقع التواصل

الأحد 15 سبتمبر 2019

صور من مواقع التواصل

كتب الخليج 365-صنعاء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لممثلات يمنيات يجبن شوارع العاصمة صنعاء في مشهد أثار مواقع التواصل الاجتماعي.



وتظهر في الصور عددا من الممثلات اللاتي اشتهرن في برامج كوميدية على قناة السعيدة ويمن شباب وهن يقمن بتطعيم الشباب خلافا للعادة.

ونفذت مرافق صحية في صنعاء حملة ضد وباء الكوليرا عبر تطعيم يشمل الصغار والكبار في مفارقة نادرة تحدث.

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وتناقل الناشطون الصور بالتندر والسخرية بعد ظهور ممثلة وهي تقوم بتطعيم احد الشباب وهو يرتدي السلاح ومحاط بالجعب الرصاص.

نتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل مخيف جراء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ خمسة اعوام.

وستنطلق الحملة التحصينية ضد الوكليرا في مديريات السبعين والوحدة وشعوب بالامانة.

وستستمر حتى 22 سبتمبر الجاري بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمیة والیونیسف، تستھدف كافة فئات المجتمع باستنثاء النساء الحوامل في المدیریات الثلاث من عمر عام وما فوق.