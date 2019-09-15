إعلامي يكشف مُخطط محور الشر لاستهداف السعودية

الأحد 15 سبتمبر 2019 أكد الإعلامي جمال الحربي، اليوم، أن محور الشر في المنطقة مستمر في تآمره على السعودية.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "محور الشر في المنطقة مستمر في تآمره على السعودية بذلك يكون التخطيط والتنفيذ والتبني والتطبيل حصة إيران وأذرعها الحشد وحزب الشيطان والحوثي..أما حليفتها قطر فقد أخذت على كاهلها التضليل الإعلامي..لكن لعبة خماسي الشر مكشوفة للجميع..رد الله كيدهم في نحورهم وحفظ بلاد الحرمين".

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