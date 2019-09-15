ذمار.. عصابات حوثية تختطف النساء لابتزاز أقاربهن

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر محلية بمحافظة ذمار، انتشار مخيف لعصابات تشرف عليها قيادات حوثية تقوم على اختطاف النساء وابتزاز أهاليهن.



ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر محلية قولها إن مهام تلك العصابات هو اختطاف النساء وابتزاز أهاليهن، مستخدمين حيلاً خبيثة للإيقاع بتلك النساء.

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وذكرت المصادر، أن العصابة تلك تدعي أنها من الأسر النازحة ويحتاجون إلى امرأة بجانبهم، من أجل موافقة صاحب المنزل على تأجير منزله لهم، حيث يقوم كل شخص على حدة وفي حارات متفرقة بمدينة ذمار.

وأفادت المصادر، أن أهالي حارة الجامع الجديد تمكنوا من ضبط شخص حاول اختطاف إحدى النساء من حارتهم، وتم تسليمه لأجهزة المليشيات الحوثية، وتم إطلاقه من قبل المليشيات عقب تسليمه بأيام.

ووفق المصادر، فقد رصد أهالي محافظة ذمار نحو 11 امرأة تم اختطافهن وابتزاز أهاليهن بدفع أموال كبيرة مقابل إطلاق سراحهن.

هذا ولم تتجاوب مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مع الحادثة لاتخاذ أي إجراءات لازمة حيال ذلك، وسط تكتم أمني وإعلامي عنها، في ظل فوضى أمنية تشهدها محافظة ذمار.