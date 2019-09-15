عاجل.. قيادي بالانتقالي يفضح إخوان اليمن

الأحد 15 سبتمبر 2019 شن القيادي بالمجلس الانتقالي عادل الشبحي، اليوم، لجماعة الإخوان في اليمن، واصفًا إياهم بإخوان الحوثي ومختطفي الشرعية.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "لإخوان الحوثي و مختطفي الشرعية ١) كيف خفتم من قصف الإمارات لكم إذا تقدمتم نحو معسكرات الحوثي في صنعاء حسبما تزعمون ولم تخشوا قصفهم وأنتم تتقدمون نحو معسكرات التحالف في عدن؟ 2) لماذا قبلتم سقوط صنعاء بيد الحوثي وباركتوا له وقلتم لسنا أبو فأس ولم تقبلوا ماحدث في عدن رغم الفرق؟".

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