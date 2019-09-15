- 1/2
- 2/2
الأحد 15 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
طالب مشاركون منح أبناء عدن منحهم في ادارة مدينتهم وذلك في ندوة نظمها المعهد الاوروبي للسلام.
وطالبت مجموعة التوافق العدني في الفعالية التي اقيمت في اديس ابابا وخلال ورقة مطالب سياسية تقدمت بها بمنح ابناء عدن حقوقهم السياسية الكاملة.
وشددوا على رفض محاولة محاولة اي طرف سياسي ادعاء تمثيل ابناء عدن والتاكيد على ان لابنائها فقط حق تمثيل انفسهم والقبول بالمشروع الذي يُعبر عنهم وفقا لخصوصية المدينة.
وجاء في قائمة المطالب التالي:ايجاد كيان سياسي شامل لابناء عدن يمثلهم التمثيل الحقيقي والكامل وفقا لخصوصية عدن وثقافتها المدنية.
تمكين ابناء عدن من ادارة شئون مدينتهم واعطائهم الاولوية في المناصب والحقوق وتمكينهم من الحقوق السياسية والمدنية وفي كافة المجالات الاخرى وبشكل كامل.
اخراج المعسكرات من داخل مدينة عدن الى خارجها لتجنيبها اي صراع مسلح.
بناء جهاز امني يتكون في مجمله من ابناء عدن وفق اسس نظامية صحيحة.
اعادة الاعتبار للدور الريادي لعدن ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا. لعدن وابنائها حق تقرير مصيرهم تجاه اي مشروع سياسي في اطار دولة اتحادية او دولة جنوبية او غيره من المشاريع السياسية الاخرى.
تجريم التشكيلات المسلحة الخارجة عن اطار الدولة.
الهوية العدنية المدنية هي الهوية الجامعة لكل ابنائها باختلاف انتمائاتهم العرقية.
القوانين الصادرة من عدن وكل مايصدر من تشريعات يجب ان تسود وتنفذ في مواجهة الاطراف الاخرى سوى في الاقليم او الدولة الاتحادية او غيرها من المشاريع.
كانت هذه تفاصيل خبر جنوبيون يطالبون منح أبناء عدن إدارة مدينتهم في ندوة نظمها الاتحاد الاروروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.