الأحد 15 سبتمبر 2019 قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم، إنه وصل إلى جمهورية مصر العربية لزيارة الجرحى الجنوبيين.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “الخليج 365”: “بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصل نائبه هاني بن بريك جمهورية مصر العربية لزيارة الجرحى الجنوبيين والوقوف على مكتب شؤون الجرحى وتفقد سير العمل”.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عيدروس الزبيدي يُكلف هاني بن بريك بأمر هام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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