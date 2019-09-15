خارجية فرنسا تدين هجمات مليشيا الحوثي على منشآت نفطية في السعودية

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد، الهجمات الحوثية على منشأتي نفط في السعودية، والتي تسببت في تعطيل جزئي للإنتاج.



وقالت الوزارة في بيان: "تدين فرنسا بشدة هجمات أمس السبت على منشأتي النفط في بقيق وخريص"، كما عبر البيان عن التضامن الفرنسي الكامل مع السعودية.

وتابع بيان الخارجية الفرنسية: "هذه الأفعال لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية، وخطر اندلاع صراع، يجب أن تتوقف".

ويوم أمس قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

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جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها بصورة مستقلة.

وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.