شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي يطلق مبادرة لدعم الشرعية والدعوة الى مؤتمر وطني جامع .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني السابق المستشار عبدالملك المخلافي مبادرة لدعم الشرعية في تغريدات له على صفحته في تويتر وتتمثل عناصر المبادرة حسب تغريداته بالدعوة الى 1_ موتمر وطني جامع.

2_ يكون ذلك المؤتمر وفقا للمرجعيات.

3_ من اجل دعم وتعزيز الشرعية .

4_ صياغة برنامج وطني لمواجهة انقلاب الحوثي والتحرير ويعيد صياغة أدوات عمل الحكومة وأجهزة الدولة

مبادرة المخلافي تهدف الى تقوية جبهة الشرعية وفي حال تم الالتفات لذلك و التركيز على ظم أطراف جديدة فاعلة أكدت في أكثر من مرة دعمها للشرعية ولليمن الاتحادي في الجنوب منها موتمر حضرموت وبعض أطراف الحراك الجنوبي الفاعلة .

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وكان المخلافي قد أشار سابقا الى إن إنهاء التمرد في عدن وازدواجية القرار والقوة الذي عطل دورها كعاصمة مؤقته لليمن ليس الا خطوة يجب ان تتبعها خطوات للاستقرار و عودة قيادة الدولة والحكومة وكوادرها الى عدن وتهيئة السبل الكفيلة لتمارس عدن دورها كعاصمة مؤقته لليمن ودعوة السفارات والبعثات الدولية المعتمدة للعمل من عدن .

وسبق ان اكد المخلافي سابقا ان الأحداث تثبت ان الدولة والشرعية والمشروعية هي خيارات اليمنيين على امتداد الارض اليمنية شمالا وجنوبا وانهم يرفضون المليشيات والانقلابات والتمرد واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ويرفضون الإقصاء والانفراد والخطاب العنصري او المناطقي او الفئوي او الاستعلائي تحت اَي مبرر .

‏ونبه المخلافي مرارا ان ‏سيادة روح الدولة وقوانينها وممارساتها وتعزيز قيم التسامح والتصالح وعدم الإقصاء في المناطق المحررة وإعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وحديثة وتقديم الخدمات الاساسية هو مطلب المواطنين الذي يعزز انتصار الدولة ويعزز الجهد الوطني لهزيمة الحوثي واستعادة العاصمة صنعاء .

‏وفي كل مرة يلفت المخلافي الى ان أساس المشكلة في اليمن هو الانقلاب الحوثي ويجب ان تتحد جهود اليمنيين خلف الشرعية بقيادة الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية من اجل إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبدء مرحلة البناء والإعمار على أساس الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني التي حددت خيار ومستقبل اليمن.