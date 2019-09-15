شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يدك معسكر لميلشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على مواقع ومعسكرات مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، في محافظتي صعدة والجوف، شمالي اليمن.

وأضافت المصادر، أن الغارات استهدفت معسكر الجمهورية بالضواحي الشمالي لمدينة صعدة، فضلا عن قصفها أهداف حوثية في مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأشارت المصادر، إلى أنه بالتزامن مع ذلك دمرت مقاتلات التحالف آليات ومعدات قتالية واستهدفت تجمعات مليشيات الحوثي، في مديرية خب الشعف بالجوف.