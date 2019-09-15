أجمل هدف في أول جولتين فاز بها: لاعب منتخبنا الوطني للفريق الأول محسن قراوي

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عدن - ياسمين التهامي - فاز محسن محمد قراوي مهاجم منتخبنا الوطني اليمن باختيار الجماهير لأجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. جاء ذلك بعد التصويت الذي استمر يومين، وشارك فيه أكثر من 56 ألف من جماهير كرة القدم في قارة آسيا. وقد سجل محسن قراوي هدفاً رائعا استحق الفوز باختيار الجماهير، وذلك خلال مباراة اليمن مع السعودية، والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث سجل قراوي هدفه بعدما تابع تمريرة طويلة ليقفز في الهواء ويسدد كرة مقصية خلفية دبل كيك على الطاير ذهبت رائعة في شباك حارس منتخب السعودي عبدالله معيوف وتنافس في التصويت الأهداف التالية: - شويا ناكاجيما (اليابان) Advertisements - آرون موي (استراليا) - ألبرتو غونزاليس (إندونيسيا) - محسن محمد قراوي (اليمن) - علي مبخوت (الإمارات)

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