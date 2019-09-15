شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير صالح:هذا ما نقله الامير خالد بن سلمان للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السكرتير الاعلامي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح مادار خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان يوم امس الاول الجمعة . وقال الاعلامي اليمني نبيل الصوفي خلال تغريدة له ان اللقاء الذي جمع الرئيس هادي والامير بن سلمان ناقش ابرز تطورات الوضع في اليمن وترتيبات لاصلاح الحكومة الشرعية . Advertisements وأشار الصوفي ان بن سلمان خلال اللقاء نقل للرئيس هادي تصور التحالف لاصلاح الحكومة الشرعية والدولة التي سيدعمونها لتبقى بحسب قوله. وأضاف الصوفي :الملف بيد هادي، اما يصدر قراراته وفقا للمبادرة الخليجية الجديدة أو يعمل نفسه ميت.

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