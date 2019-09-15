شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة امريكية تكشف مكان انطلاق الطائرات الدرون التي استهدفت ارامكو في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الإخبارية بأن الاعتداء الذي استهدف أمس معملين كبيرين تابعين لشركة “أرامكو” في المملكة السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.

ونقلت الشبكة اليوم الأحد عن مصدر مطلع على مجريات التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن توقف 50% من إنتاج الشركة الحكومية السعودية قوله إن المعلومات الأولية تؤكد أن القصف نفذ بواسطة طائرات مسيرة لم تقلع من اليمن بل من العراق.

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من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على “تويتر” إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن.

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن خبراء سعوديين وأمريكيين يحققون في احتمال استخدام صواريخ كروز في الهجوم أطلقت من العراق أو إيران.