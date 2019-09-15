شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائدلواء بضربةمباغتة في هذه المحافظة الجنوبية.. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، امس السبت، بمصرع أحد قادتها الذي قُتل في جبهات شمالي الضالع جنوب اليمن. وأعلنت وسائل إعلام ميليشيات الحوثي مصرع "قائد اللواء 135 العميد عادل مقبل علي أبو أصبع"، الذي يعود أصله إلى برط العنان محافظة الجوف، متأثراً بإصاباته فيما وصفتها "معركة النفس الطويل" الخميس الماضي بجبهة الضالع. وشيّعت الميليشيات جثة أبو أصبع اليوم في العاصمة صنعاء. ولقي أبو أصبع مصرعه خلال معارك عنيفة الخميس، حين أفشلت قوات المقاومة زحف وهجمات حوثية ومحاولات تسلل في جبهات الريبي والزبيريات وشخب. واستعادت قوات المقاومة الجنوبية مواقع مهمة وأحكمت نارياً على أخرى وكبدت الحوثيين خسائر بشرية في معارك ضارية على جبهة حجر شمالي الضالع، وقتل وأصيب خلال المعارك العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية.

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