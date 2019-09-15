[ إب.. مسؤولون حوثيون يستولون على أراضٍ للدولة غرب المدينة ]

أكدت مصادر مطلعة، في محافظة إب، وسط اليمن، قيام مسؤولين في سلطات الحوثيين، بنهب مساحات أراضي كبيرة تابعة للأوقاف في المحافظة.



وقالت المصادر، لمراسل "يمن شباب نت"، إن وزير الأوقاف في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أحمد عقبات، ومدير أمن المحافظة القيادي الحوثي، "محمد الحمزي" ومدير أوقاف إب" بندر العسل" ونائب مدير أمن إب الجديد قاموا باستقطاع مساحات واسعة في جبل المورم خلال الأسابيع الماضية.



وبحسب المصادر فإن المليشيا ومنذ تعيين مدير الأوقاف الجديد، بدأت بتوزيع قطع أرضية كبيرة لكل قياداتها في ظل النهب المنظم الذي تقوم بها المليشيا لأملاك الدولة في المحافظة.



وازدادت وتيرة الاعتداء على أراضي الأوقاف والأملاك العامة والخاصة في إب، منذ الانقلاب الحوثي وسيطرة الحوثيين على المحافظة في منتصف أكتوبر من العام 2014م، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار أراضي إب التي تشهد تصاعداً كبيراً في قيمتها أوصلها إلى مصافي المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث غلاء الأراضي بحسب دخل الفرد.

