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عدن - ياسمين التهامي - وردت للتو...شاهد صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية تكشف حجم الأضرار الذي تعرضت لها شركة أرامكو بسب الهجوم الحوثي 2019/09/15 الساعة 02:31 مساءً Advertisements نشرت وسائل إعلام عالمية صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية للهجوم الذي نفذه الحوثييون على معملين لشركة ارامكو السعودية. الصورة تعرض عمود دخان هائل يظهر فوق محطة "بقيق" السعودية لتصفية النفط، مما يكشف عن الحجم الهائل للحريق الذي نشب في المحطة والذي ادى الى توقفها بحسب وزير الطاقة السعودي.

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