محللون: دعم حزب الله لمليشيا الحوثي يتجاوز الجانب الإعلامي

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

يركز حزب الله اللبناني، في معظم خطاباته، على الأحداث في اليمن كما لو أنها في الضاحية الجنوبية.



ولا تكاد خطابات حزب الله تخلو من الإشادة بالمليشيا الحوثية، ومن الإساءة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

في مقابل ذلك، تحتفي مليشيا الحوثي بما يصدر عن الضاحية الجنوبية كما لو أنه صادر عن زعيمها.

ويرى محللون سياسيون أن هذا الاهتمام من قبل حزب الله باليمن، يشير إلى دور كبير يقوم به الحزب في اليمن.

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ويضيف المحللون، أن دور حزب الله في دعم المليشيا يتجاوز بكثير الجانب الإعلامي.

ويقول المحللون، إن حزب الله، يدعم مليشيا الحوثي بكل الطرق والوسائل الممكنة.

ويؤكد المحللون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن أبرز أوجه الدعم تتمثل في إرسال خبراء إلى المليشيا، للتدريب على أسلحة حديثة.

ويلفت المحللون إلى أن بصمة الحزب واضحة في أكثر أنشطة مليشيا الحوثية العسكرية.

ويتابع المحللون، في حديث إلى "الخليج 365"، أن المليشيا الحوثية استفادت كثيرا من خبرة خبراء حزب الله الذين تلقوا تدريبات في إيران.

وكانت مصادر متطابقة، أكدت أن حزب الله نقل أسلحة نوعية وخبراء إلى المليشيا عبر الدوحة التي عملت على إيصال الدعم إلى المهرة ومنها إلى محافظة الجوف عبر طرق تهريب، قبل أن تصل للمليشيا إلى صنعاء وصعدة.