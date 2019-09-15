النشوان: السعودية من أكثر دول العالم تعرضا للعمل الإرهابي من حزب الله والحوثيين

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الدكتور فائز النشوان، رئيس مركز الرؤية للاستشارات الاستراتيجية، إن استهداف بقيق وقبلها حقل شيبة وعفيف والدوادمي ومطارات أبها وجيزان وغيره بأكثر من 250 صاروخ باليستي وطائرة درونز لم يؤثر ذلك قيد أنملة على الأمن السعودي.

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وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: وجدنا أن الحياة العامة تسير هناك بشكل طبيعي دون توقف مما يؤكد على قوة هذا البلد وقدرته على استيعاب مشاغبات ايران وتوابعها.

وتابع النشوان: السعودية من أكثر دول العالم تعرضاً للأعمال الإرهابية (القاعدة- حزب الله- داعش- الحوثي..الخ).

وقال: لو تفحصنا جيداً ماهية الدول الداعمة لتلك المنظمات الإرهابية سنجد نظام الملالي القابع في طهران هو اما المحرض أو الموجه أو الداعم لهم بالإضافة لتنسيقها مع بعض الدول الإقليمية على ذات المقصد.

وختم تغريداته بالقول: إن كانت طائرات الدرونز التي ضربت مدينة بقيق انطلاقا من العراق كما ذكرت بعض المواقع (التي لم يؤكدها مصدر موثوق) فإن الإيرانيين قد أوصلوا رسالة مزدوجة الى السعودية من جهة ثم الى الكويت التي مرت على أجوائها تلك الطائرات بأننا قادرون على استهداف كل بلدان الخليج وهو أمر يدعو لرد حاسم.