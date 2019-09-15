الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 19 قبالة وتمريض من معهد أمين ناشر للعلوم

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة الحفل

كتب الخليج 365 - عدن

احتفل قسم قبالة وتمريض بمعهد أمين ناشر للعلوم الصحية بالعاصمة عدن، بتخرج الدفعة الـ19 من طلابه، والتي أُطلق عليها إسم ”صناع الغد”، برعاية كريمة من المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلاً بدائرة الشباب والطلاب في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.



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وشهد الحفل الذي أقيم في قاعة قصر العرب ، حضورا مميزاً من دكاترة المعهد وأهالي وأصدقاء الخريجين والخريجات، الذين عبّروا بهذه المناسبة عن شكرهم وامتنانهم للمجلس الانتقالي على رعاية الحفل، الذي وصفوه بالرائع لما شاهدوه من تنظيم وتخطيط على أعلى مستوى.

وتخلل الحفل عدداً من الفقرات الفنية والاستعراضية والفلكلورية التي نالت استحسان الحاضرين، في حين كرمت اللجنة التحضيرية للحفل، المجلس الانتقالي الجنوبي الراعي الرسمي للحفل ، تعبيراً منها عن الامتنان والثناء لدعمه اللامحدود للطلاب الخريجين.

يذكر أن المجلس الانتقالي قد ساهم بشكل كبير في رعاية أكثر من 45 حفل تخرج خلال هذا العام، لدعم الطلاب الخريجين من عموم كليات جامعة عدن، في إطار سعيه للتخفيف عن الطلاب تكاليف إقامة تلك الاحتفالات.