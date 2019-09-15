صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا الترتيبات لإستكمال إنجاز الأعمال المدنية لمحطة كهرباء الشحر الجديدة 40 ميقاواط .



حيث تدارس المحافظ مع قيادة وخبراء شركتي الأهرام برئاسة مديرها العام مسعود حسن جيد ، وشركة السد العالي المنفذة للمشروع برئاسة رئيس قطاع العمليات الخارجية المهندس سعيد ابراهيم هاشم ، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ومدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت المهندس عبدالله حمران، الترتيبات اللوجستية والفنية لاستكمال العمل في المباني والأعمال المدنية ، تمهيداً للبدء في الأعمال الخاصة بنقل واستيراد المعدات والمولدات .

ووجه المحافظ بتسهيل العوائق أمام سير العمل في هذا المشروع الحيوي المهم ، مشدّداً على ضرورة انجازه قبل صيف العام القادم للتخفيف عن المواطنين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يطلع على إنجاز الأعمال المدنية لمحطة كهرباء الشحر الجديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.