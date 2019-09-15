مدارس بلا فصول دراسية في حضرموت الغنية.. صور

الأحد 15 سبتمبر 2019

مدارس بلا فصول دراسية

كتب الخليج 365 - حورة

يعاني طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة جيل الثورة بحورة للبنين إلى أبسط مقومات التعليم.

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حيث تفتقر المدرسة لوجود صف دارسي داخل أسوار المدرسة، ويجلس الطلاب في فناء المدرسة ويفترشون الأرض، في جو غير ملائم للدراسة، يمكنهم من الحصول على تحصيل علمي عال.

ومن جهة اخرى تعرضت المدرسة لعدد من السرقات للممتلكات الخاصة، وشكى مدير المدرسة لرمي المخلفات داخل أسوار المدرسة في تصرف غير لائق من جيران المدرسة.

وفي تصريح خاص لمدير المدرسة سالم عبدالله بلعجم، طالب جميع أهالي مدينة "حورة" للفت النظر إلى المدرسة وتقديم بعض الإحتياجات المتطلبة للمدرسة كتوفير حارس خاص للمدرسة وتركيب كاميرات مراقبة كبقية المدارس.

بدوره طالب السلطة المحلية وإدارة التربية بالمديرية بسرعة وجود الحلول اللازمة لحل هذه المشكلة التي باتت تؤرق أولياء أمور الطلاب والمعلمين، وتوفير الجو الدراسي الملائم للطلاب والوقوف إلى جانب الإدارة كون المدرسة واجهة المديرية وتكتض بعدد كبير من الطلاب الوافدين إلى المدينة.