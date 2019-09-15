شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي : اليمن بحاجة الى مؤتمر وطني جامع يلتزم المرجعيات لدعم وتعزيز الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي في تغريدة له في صفحتة الشخصية بتويتر ان ‏اليمن بحاجة الى مؤتمر وطني جامع يلتزم المرجعيات لدعم وتعزيز الشرعية وصياغة برنامج وطني يكتل الجهود لمواجهة انقلاب الحوثي والتحرير ويعيد صياغة أدوات عمل الحكومة وأجهزة الدولة ويؤدي الى حكومة مصغرة ويمنحها الزخم والتأييد اللازمين داخليا وخارجيا لإنجاز المهام الوطنية في هذه المرحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المخلافي : اليمن بحاجة الى مؤتمر وطني جامع يلتزم المرجعيات لدعم وتعزيز الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.