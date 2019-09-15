شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن : الحوثيون يحفرون الخنادق في الزبيريات بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في مديرية قعطبة بالضالع ان مليشيا الحوثي تقوم بحفر خنادق لها في منطقة الزبيريات المحاذية لمنطقة شخب التي تتواجد فيها مواقع المقاومة. وبحسب المصادر ان شيولات تقوم بالحفر للخنادق الآن.

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