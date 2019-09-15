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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحوثيون يقتلون مواطن لا يجد قوت يومه ، ويعلنون انه قاتل شقيق عبدالملك الحوثي .. عائلة الضاوي تكشف تفاصيل الفضيحة

نفى مصدر مقرب من عائلة محمد علي الضاوي ان يكون له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقتل شقيق زعيم الحوثيين ابراهيم الحوثي. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : اسرائيل تفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا المسؤول العربي الكبير يعمل مخبرا معنا منذ خمس سنوات ..كيف تم الايقاع به وتجنيدة ..(تفاصيل مثيرة) عاجـــل : السعودية تحصل على الدليل القاطع الذي يكشف الجهة المتورطة بقصف أرامكو .."صور" شاهد بالفيديو والصور .. زواج متعه في ايران لطفله ورجل ثلاثيني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements شاهد .. فتاة تحول نفسها إلى نسخة ثانية من الفنان تامر حسني .. لن كيف اصبح شكلها ..«صور» “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) ---------------------------------------- واكد المصدر لـ(نيوز ماكس1) بان الضاوي متواجد في مدينة مأرب منذ شهور ولم يغادر المحافظة .وانه يعاني من ظروف صحيحة ومالية صعبة

واشار بانه تفاجىء من اعلان داخلية الحوثيين بتنفيذ العملية ومن سيل الاتهام والإشاعات التي يتم الترويج لها بتورط الضاوي وتنفيذه عملية القتل.

واستغرب بالقول : لو كان الضاوي هو من تورط بقتل ابراهيم الحوثي هل سيظل متواجدا في مارب ويتنقل بحرية وحيدا وبدون مرافقين ودون حتى طلقة معه ويسير على قدميه في أسواق مدينة مأرب ودون اي عمله اي احتياطات

واضاف لــ “نيوز ماكس1” :الم يكون الاحرى لو كان المتورط او القاتل ان يكون في الرياض او غيرها خاصة وقد جاء اتهام الحوثيين بعملية الاغتيال بوقوف جهات واستخبارات المملكة بالتخطيط للعملية وتنفيذها ودعاء المصدر وسائل الاعلام والناشطين التحري والمصداقية والى عدم الانجرار وراء تلك الإشاعات والاكاذيب مراقبون اعتبروا بيان داخلية الحوثي بمثابة تمويه ومحاولة ابعاد الأنظار عن القاتل الحقيقي ل ابراهيم الحوثي والتي اكدت المصادر بتورط قيادات بارزة في الجماعة بعملية القتل وتبادل الاتهامات

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