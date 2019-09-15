شكرا لبحثكم عن خبر بعد يوم من وصول الميسري .. هاني بن بريك يصل القاهرة في مهمة خاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك اليوم الاحد الى العاصمة المصرية القاهرة . ووصل بن بريك الى القاهرة لزيارة الجرحى الجنوبيين والوقوف على مكتب شؤون الجرحى وتفقد سير العمل . Advertisements وقال بن بريك في تغريدة له بأنه وبتوجيهات من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وصل الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة يتفقد فيها احوال الجرحى الجنوبيين في مستشفيات القاهرة . يذكر ان زيارة الشيخ هاني بن بريك للقاهرة تتم بالتزامن مع زيارة احمد احمد الميسري نائب رئي الوزراء وزير الداخلية الذي تضاربت الانباء بشان زيارته، ففي حين تحدثت مصادر عن تعرض للطرد من السعودية اكدت مصادر مقربة من الميسري انه في مهمة سياسية وسيعود الى السعودية خلال ايام.

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