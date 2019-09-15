شكرا لبحثكم عن خبر بين الإقالة والترحيل.. الميسري يغادر الرياض إلى القاهرة والان مع التفاصيل

وأوضحت مصادر سياسية أن مغادر الميسري الرياض جاءت بطلب من الجانب السعودي الذي يرفض أن يستخدم الرجل مكان إقامته لأغراض سياسية تتنافى مع دعوة السعودية للحوار بين الأطراف المتصارعة.

وأشارت مصادر مقربة من الميسري إلى أن المغادرة للقاهرة تأتي بهدف التواصل مع أشخاص وأحزاب في مقدمتها الإصلاح لتشكيل تكتل هدفه مواجهة الانتقالي الجنوبي، وإعادة إشعال فتيل الحرب في الجنوب من جديد، لكن أنباءً أخرى تحدثت عن إقالة الميسري وإحالته للتحقيق.

ومنذ وصوله الرياض، عمد وزير الداخلية الفار إلى تسجيل مقاطع فيديو يدعو فيها أنصاره في عدن إلى معاودة الكرة في وجه القوات الجنوبية، وحثهم على إسقاط عدن، وقال في آخر تسجيل له: "إن حكومة الشرعية اليمنية ستعود إلى عدن بالسلم أو الحرب".

كما ظهر الميسري في مقاطع فيديو وسمع في تسجيلات صوتية وهو يحاول إذكاء المناطقية الجهوية والاستنجاد بقبائل أبين للسيطرة على عدن.