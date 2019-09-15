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مقترح سعودي للتسوية بين الانتقالي والشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل في مدينة جدة المحادثات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية، رغم إنكار الشرعية لبدء أي حوار مع الانتقالي.

 

وذكرت لـ«الأيام» مصادر خاصة أن فريقاً سعودياً يقود محادثات غير مباشرة بين الطريفين، مشيرة إلى اتفاق تقدمت به الرياض، الراعية للحوار، ويجري التفاوض بشأنه مع الجانبين بما من شأنه نزع فتيل التوتر في محافظات الجنوب، وتأجيل قضية الانفصال إلى مرحلة قادمة.

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وأكدت المصادر ذاتها أن الانتقالي الجنوبي يرفض هيمنة الشرعية اليمنية على قرارات التعيين في الجنوب، ويتمسك بحق تعيين محافظين لمحافظات الجنوب، إضافة إلى تمسكه بقواته العسكرية التي تسعى الشرعية اليمنية إلى إعادة هيكلتها وتوزيعها على وحدات الجيش.

 

مصادر سياسية أفادت أن وفد الحكومة اليمنية غادر مدينة جدة وعاد إلى الرياض للتشاور مع الرئيس هادي حول المسودة النهائية للاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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