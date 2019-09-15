البحسني يدشن المرحلة الثانية لمباني كلية الشرطة بحضرموت

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة من الجولة

كتب الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بزيارة لمبنى كلية الشرطة بمنطقة الريان بالمكلا، دشن خلالها المرحلة الثانية لاستكمال بناء وتشييد مجمعات ومباني الكلية .



وتشمل هذه المرحلة بناء 2 مباني سكن للطلاب تستوعب 400 طالب قابلة للزيادة، ومبنى أكاديمية الكلية ومبنى الإدارة ، وشدد المحافظ على سرعة البدء في العمل والانجاز، بمواصفات فنية عالية.

وخلال الزيارة ، طاف المحافظ بمباني الكلية والتقى إدارتها وضباطها، مؤكداً على ضرورة مضاعفة العمل لتطوير الكلية لتصل الى مصاف الكليات المتقدّمة.

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وتجوّل المحافظ بقاعات الدراسة ، مطلعاً على سير الدراسة في الكلية، حاثاً الطلاب على الاهتمام والاجتهاد والانضباط ليسهموا في خدمة مجتمعاتهم ومحافظاتهم والوطن بكفاءة واقتدار، كما وجه هيئة التدريس والمدرّبين الى القيام بمهامهم بمهنية واحترافية.

ونفّذت سرايا طلاب الكلية عرضاً عسكرياً بساحة ميدان العرض أمام الأخ المحافظ، مردّدين شعارات الإخلاص للوطن ورافعو رؤوسهم شامخة نحو العُلا، وعلى مقربة منهم شعارات تتزين بها جدران الكلية وتتجسد واقعاً في حركة انضباطهم النظامية في الميدان وفي مقاعد الدرس مفادها : "القانون سلاح رجل الشرطة" و"حب الوطن من الإيمان" و"عينان لا تمسهما النار، عيناً بكت من خشية الله، وعيناً باتت تحرس في سبيل الله" .

وكان مشروع كلية الشرطة حلماً يراود أبناء حضرموت والمحافظات الشرقية، وبات اليوم حقيقة على أرض حضرموت.

فمن أرض جوفاء الى مشروع عملاق تفخر به حضرموت، ظل المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، يتفقده بشكل اسبوعي، ووضعه في مقدمة اهتماماته، فكانت النتيجة والواقع مشروع عملاق تفخر به حضرموت اليوم.

وتضم كلية الشرطة بحضرموت في دفعتها الأولى 142 طالباً من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، بدأت الدراسة في الكلية في الـ 15 من شهر ابريل 2019م.