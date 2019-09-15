عاجل.. الرئيس هادي يستعد للإطاحة بأبرز وزرائه

الأحد 15 سبتمبر 2019

قال مصدر يمني مطلع حسب موقع "عدن تايم" الإخباري، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيُصدر قرارات بإزاحة أبرز وزراء في حكومته.



وأضاف المصدر الذي فضل التكتم على هويته وفق الموق، إن "القرارات الرئاسية أصبحت وشيكة جداً وتتضمن إقالة وزيري الدفاع، والداخلية، والنقل وعدد من الوزراء الآخرين لم يفصح عنهم".

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وأكد المصدر، نية الرئيس اليمني تعيين وزراء جدد أيضاً للخارجية، للمياه، والأشغال العامة والطرق، وتعيين محافظين جدد في عدد من المحافظات المحررة.

أما عن رئيس الحكومة معين عبدالملك، فأوضح المصدر أن مصيره لم يُحسم بعد، ولكن التوجه الرئاسي يقضي بتقليص عدد أعضاء الحكومة.

وأكد المصدر أن هدف القرارات الرئاسية المنتظرة "تهدئة الاحتقان في الجنوب، وإزاحة المتسبيين في تأجيج التوتر الناجم".