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رئيس الوزراء الصومالي يشيد بسكان ماركا لتنفيذ اتفاق المصالحة

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مهد محمد علي 0 تبليغ

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

رئيس الوزراء الصومالي يشيد بسكان ماركا لتنفيذ اتفاق المصالحة

كتب

مهد محمد علي

أشاد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرى بالمجتمعات التي تعيش في مدينة ماركا القديمة لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وترأست الحكومة الفيدرالية العملية في وقت سابق من هذا العام لوضع حد للفظائع بين ميليشيات قبلية متحاربة في المدينة الساحلية. ومن خلال حديثه أثناء زيارته للمدينة ، شكر حسن خيرى السكان على دعمهم للوحدة والحفاظ على السلام والأمن منذ التوصل إلى الاتفاق.

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وحث رئيس مجلس الدولة السكان المحليين على العمل عن كثب مع مختلف الأجهزة الأمنية ومضاعفة علاقاتهم الوثيقة في ضمان الأمن.

وتعهد بتقديم التمويل من الحكومة الفيدرالية لتعزيز في المدينة.

وبرفقة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لافتا غارين ، اختتم رئيس الوزراء زيارته التي استمرت أسبوعًا في الولاية وعاد إلى العاصمة مقديشو.

ودعا خيرى ، الذي أعرب عن تقديره للترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له ، الإدارة المحلية في المدينة إلى تقديم قائمة من القضايا الملحة للمجتمع.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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