الرئيس هادي بصدد إصدار قرارات بإزاحة وزراء 

الأحد 15 سبتمبر 2019

الرئيس هادي

كتب عدن - الخليج 365

كشف مصدر مطلع، عن أن الرئيس عبدربه منصور هادي من المقرر أن يصدر قرارات بإزاحة وزراء.



وقال المصدر، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيُصدر قرارات بإزاحة أبرز وزراء في حكومته.

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وأضاف المصدر الذي فضل التكتم على هويته وفق الموق، إن "القرارات الرئاسية أصبحت وشيكة جداً وتتضمن إقالة وزيري الدفاع، والداخلية، والنقل وعدد من الوزراء الآخرين لم يفصح عنهم"، وفق موقع "عدن تايم"

وأكد المصدر، نية الرئيس اليمني تعيين وزراء جدد أيضاً للخارجية، للمياه، والأشغال العامة والطرق، وتعيين محافظين جدد في عدد من المحافظات المحررة.

أما عن رئيس الحكومة معين عبدالملك، فأوضح المصدر أن مصيره لم يُحسم بعد، ولكن التوجه الرئاسي يقضي بتقليص عدد أعضاء الحكومة.

وأكد المصدر أن هدف القرارات الرئاسية المنتظرة "تهدئة الاحتقان في الجنوب، وإزاحة المتسبيين في تأجيج التوتر الناجم".