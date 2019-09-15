صحيفة: الحوثية الإيرانية ترتكب حماقة ما بعدها حماقة 

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب صنعاء الرياض - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "من يلعب بالنار يمكن أن يحرق أصابعه وربما نفسه".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "وتخطئ جماعة الحوثي حين تتوهم أنها بأعمالها التخريبية المتواصلة التي تقوم بها ضد الشقيقة السعودية، باستهداف بعض مدنها ومطاراتها ومؤسساتها الاقتصادية، تستطيع أن تحقق نصرا أو أن تلين صلابة التحالف العربي الذي تقوده المملكة، وتشارك فيه دولة الإمارات بفاعلية".

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي الإيرانية ترتكب حماقة ما بعدها حماقة؛ إذا اعتقدت أن أعمالها التخريبية والإرهابية يمكن أن تثني السعودية والتحالف عن تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله عملية تحرير اليمن من العصابات الحوثية واسترداد الشرعية، واستعادة هذا البلد الشقيق إلى حضن أمته العربية ومحيطه الخليجي.

وقالت إن إقدام جماعة الحوثي، أمس، على استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص شرقي السعودية، هو عمل إرهابي بامتياز، يستهدف أمن المملكة والمنطقة، وهو دليل على أن هذه الجماعة الخارجة على القانون، إنما تمارس أعمالا تؤكد طبيعتها العدوانية، وهي مجرد جماعة مستأجرة تؤدي عملا ترى فيه خدمة لأعداء السعودية ودول الخليج قاطبة.

Advertisements

وذكرت أنه إذ سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استنكار هذا الفعل الإرهابي، فإنما أرادت أن توجه رسالة إلى الجميع بأنها " تقف صفا واحدا " مع السعودية " ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها" كذلك أكدت دولة الإمارات أن " أمنها وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

وأضافت الرسالة واضحة تماما، إنه موقف يؤكد التلازم والتلاحم ووحدة المسار والمصير بين المملكة السعودية ودولة الإمارات لمواجهة كل المخاطر والمخططات الخبيثة التي تستهدف البلدين والمنطقة عموما، حيث يلعب الحوثيون دور حصان طروادة من خلال إصرارهم على الأعمال التخريبية التي تستهدف المساس بأمن دول المنطقة، وأمن وسلامة حركة الملاحة في ممراتها البحرية.

وشددت على أن مضي جماعة الحوثي في غيها، وإصرارها على المغامرة واللعب بمصير الشعب اليمني، وتهديد أمن وسلامة المنطقة، إنما هو لعب بالنار لا بد أن يطالها آجلا أم عاجلا؛ لأن هذه الجماعة لا تقدر عواقب أفعالها وجرائمها، ولا بد أن تدفع الثمن.

وقالت إن جماعة الحوثي تدرك تماما، ما ترتكبه من جرائم وآثام، وهي تفتخر بتبني أعمالها التخريبية الإرهابية التي تستهدف مواقع اقتصادية حيوية في السعودية، لكنها لا تدرك عواقب أفاعيلها هذه التي لن تمر مرور الكرام، ولن تتسامح السعودية تجاه من يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أنه لن يحقق الحوثيون أهدافهم وأهداف من يخدمون، ولن يتمكنوا من الخروج من النفق المسدود الذي وجدوا أنفسهم فيه بأعمال تنم عن نزق ووهن ومغامرات صبيانية.