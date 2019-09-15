الاكثر مشاهدة - وفاة أرملة الرئيس الراحل .. وابنها يفاجئ محبيه بهذا الإعلان الصادم (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الجمعة، وفاة والدته شاذلية قايد السبسي. وقال حافظ قايد السبسي، في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية، أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي". ​​ Advertisements ​​​​​

وشاذلية فرحات قايد السبسي، مولودة في 01 أغسطس 1936 بتونس. يذكر أن الرئيس الباجي قايد السبسي توفي في 25 يوليو الماضي، وأقيمت له جنازة وطنية شارك فيها شخصيات وقادة من داخل تونس وخارجها.

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