شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضربة مباغتة للإمارات .. : إغلاق أكبر قاعدة عسكرية للإمارات في الجنوب وتحويلها إلى مطار عملاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال رئيس جمهورية "أرض الصومال" -المعلنة من جانب واحد شمالي الصومال- موسي بيهي عبدي، في أثناء زيارته مدينة بربرة الساحلية: إن "حكومته ألغت الصفقة التي أُعطيت الإمارات بموجبها الصلاحيات لبناء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة.

وأردف قائلاً: "اعتباراً من اليوم، سيتم تحويل المطار العسكري، الذي كانت الإمارات تديره، إلى مطار مدني كبير".



وأضاف أن المطار سيصبح على مساحة نحو خمسة كيلومترات مربع، وسيتم تجهيزه لاستقبال طائرات من الطراز الكبير.

وتابع أنه خلال الأسبوع الجاري، ستأتي الشركات المعنيَّة لبناء المطار وتجهيزه على طراز يضاهي مطارات العالم.

وصوت برلمان "أرض الصومال"، في فبراير2017، لصالح استضافة قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء بربرة، واستخدامها لمدة 25 عامًا.

ورفضت الحكومة الصومالية الفيدرالية في مقديشيو تلك الخطوة، واتهمت الإمارات بانتهاك القانون الدولي، وهو ما تنفي أبوظبي صحته.

وخلال عامي 2016 و2017، زادت حدة التنافس الإقليمي والدولي على التموضع ونشر قوات في دول القرن الإفريقي.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية إستراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطري الإرهاب والقرصنة.

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