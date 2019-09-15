قائد لواء الفتح يحمل قيادة جبهة كتاف مسئولية "الانتكاسة الثقيلة" وخسارة مئات الجنود

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يزيد بن سلمان - شبوة -
أقر قائد لواء الفتح في محافظة صعدة، شمال اليمن، اللواء رداد الهاشمي، بتقصير القيادة في جبهة كتاف ما تسبب في خسارة المئات من الجنود والمقاتلين.
وهذا هو الإقرار الأول من موقع قيادي في اللواء والجبهة بعد أسابيع من انتكاسة ثقيلة للجيش الوطني.
وقال اللواء رداد الهاشمي في كلمة له أمام أفراد اللواء، إن الألوية المرابطة في ميسرة وميمنة جبهة كتاف لم تقم بواجبها لتأمين جبهة القلب التي التفت عليها مليشيات الحوثي قبل ثلاثة أسابيع وتسببت بمقتل وفقدان مئات الجنود.
وقال الهاشمي، إن قيادة اللواء ستعمل على نشر أسماء القتلى والمفقودين والأسرى في الأيام القادمة.
وتعرض عدد من وحدات الجيش الوطني في جبهات كتاف بمحافظة صعدة لعملية التفاف هجومية من قبل ميليشيات الحوثي وفرضت حصاراً خانقاً سقط خلاله المئات من الجنود بين شهيد وجريح، فيما تم أسر عدد غير محدد، وسط تعتيم رسمي وتجاهل وزارة الدفاع اليمنية.
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