شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يفرضون رسوم على المغتربين العائدين من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم الحوثيون على فرض رسوم جديده تثقل كاهل المغترب اليمني القادم من السعودية على متن سيارة خاصة. وأفاد مسافرون قادمون من السعودية بأنهم فوجئوا في إحدى النقاط التابعة للحوثيين بمنطقة عفار بمحافظة البيضاء بطلب 200 ريال سعودي على كل سيارة قادمة من السعودية مقابل رسوم دخول الأراضي اليمنية ، على الرغم من دفع المسافرين القادمين من السعودية على متن سياراتهم مبلغ 200 ريال في المنفذ اليمني عند خروجهم من السعودية مقابل رسوم خدمات الأراضي اليمنية. Advertisements وقال المسافرون بأن ذلك الإجراء مستحدث منذ حوالي أسبوعين ، وعند حديثهم مع أفراد تلك النقطة قالوا بأن ذلك الإجراء بناءاً على تعميم رسمي من السلطات العليا بصنعاء وهو قرار رسمي لا رجعة عنه. الجدير بالذكر بأن المغترب اليمني يعاني من فرض الرسوم والجبايات عليه ، حيث يقوم بدفع المبلغ مرتين سواء فيما يخص الجمارك أو أي رسوم أخرى فيقوم بالدفع في مناطق سيطرة الشرعية ويقوم بالدفع المماثل في مناطق سيطرة الحوثيين.

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