شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : بسبب الاختلاف على شجرة قات .. مقتل شخص في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي شخص في مدينة الضالع مصرعه قبل قليل. Advertisements وقال مواطنون لكريتر سكاي: قتل شخص قبل قليل عقب عراكه مع احدهم بسبب اختلافهم على شجرة القات في منطقة #الجبارة #مريس. وبحسب المواطنين ان الشخص من ابناء محافظة إب.

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