قضاة المحاكم في عدن يغادرون وقضايا الناس معطلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقف عمل عدد من المحاكم بعدن مؤخرا عقب مغادرة غالبية قضاة المحاكم الى خارجها بسبب الاحداث الاخيرة وتعرض المجمع القضائي للنهب.

وعلمت صحيفة عدن الغد ان غالبية محاكم المدينة توقفت عن الفصل في القضايا بسبب غياب القضاة.

وغادر القضاة مؤخرا بسبب الاشتباكات والاضطرابات الاخيرة.

وبحسب مصادر الصحيفة فقد غادر غالبية عظمى من القضاة واعضاء النيابة العامة الى مصر والمهرة..

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