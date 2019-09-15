مراقبون : إستهداف معملي أرامكو تصعيد قطري إيراني لمواقف السعودية ضد الإصلاح

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قال مراقبون محليون، أن إستهداف معملي شركة أرامكو النفطية في السعودية، هو تصعيد إيراني قطري، رداً على مواقف التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية وحزب الإصلاح، إخوان اليمن .



ويرى المراقبون أن هذا الإستهداف يكشف حجم التنسيق رفيع المستوى بين ميليشيا الحوثي وحزب الإصلاح .. مشيرين إلى أن تبني الميليشيات الإنقلابية للحادثة يؤكد حجم هذا التنسيق .

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن وقال إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

وقال بومبيو على تويتر "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف بانخراطهما في الدبلوماسية" مشيرا إلى رئيس إيران ووزير خارجيتها.

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وأضاف "وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

وجاءت تصريحات بومبيو، بالتزامن مع إعلان ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تبنى الحادث الإرهابي، وأشار إلى التعاون مع من وصفهم بالشرفاء للمساعدة في استهداف الشركة السعودية، وهو ما يلفت الأنظار إلى التعاون مع قطر التي تمول العمليات الإرهابية الحوثية منذ التضييق الأمريكي على إيران.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، اليوم السبت، إن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية، "لمعرفة الأطراف المتورطة به".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: "إنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف "باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية، للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".