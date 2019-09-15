الإمارات تُكثف جهودها الإغاثية لمساعدة أهالي تريم حضرموت 

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب حضرموت - الخليج 365

تواصل الإمارات تقديم المساعدات في حضرموت.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، كثفت دولة الإمارات من جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأهالي في مديرية تريم في محافظة حضرموت اليمنية، من خلال إرسال دفعات جديدة من المساعدات الغذائية، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، وذلك تزامنا مع عام التسامح 2019.

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وقام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 650 سلة غذائية بمعدل 52 طنا و520 كيلو مستهدفا 3250 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق "ثبي، والبدع، والرملة، والرحبة، والسوق، والمحيظرة"، وذلك استمراراً لبرنامج الأمن الغذائي الذي تقوم عليه الهيئة لتخفيف وطأة التدهور الإقتصادي .

وعبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذه المساعدات .

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، قد وصلت إلى 27394 سلة غذائية بمعدل 2213 طنا و 435.2 كيلو استهدفت 136970 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.