شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا لما تداولته وسائل الإعلام... مجتهد يكشف عن حجم الدمار في المنشآت النفطية السعودية بعد قصفها اليوم .. وهذا ما قالته المخابرات الأمريكية للمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عن حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية، السعودية التابعة لشركة أرامكو، والرد الأمريكي على الحادثة. وقال مجتهد، والذي يتابعه أكثر من 2 مليون متابع، في تغريدة رصدها "ناس تايمز" إن "الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية كبير ونوعي من ناحيتين : الأولى: تأثيره الكبير على التصدير، والثانية: صعوبة وطول مدة إصلاحه". Advertisements وأشار إلى أن "المخابرات الأمريكية أخبرت السعودية أن القرار إيراني (بغض النظر عن مصدر الطائرات) في رد ذكي على أمريكا مفاده: مثلما تعطلون تصدير نفطنا نعطل تصدير نفط عملائكم، والقادم أخطر".

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