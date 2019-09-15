شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض كبير لاسعار العقار بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انخفضت أسعار الأراضي والعقارات بمدينة عدن في تعاملات الشهر الماضي بما يجاوز الـ ٢٠%من قيمتها . Advertisements وقال متعاملون في سوق العقار والاراضي بالمدينة لصحيفة عدن ال ان اسعار العقار شهدت انخفاض حاد خلال الايام الماضية وخاصة ما بعد العيد الاضحى المبارك. وبحسب العاملين في سوق العقار فان عدد من العوامل التي تسببت بهبوط العقار والاراضي بينها الحالة الأمنية والموجهات المسلحة التي تفاقمت مؤخرا ومغادرة قطاع كبير من رجال المال والاعمال بسبب تدهور الوضع في المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض كبير لاسعار العقار بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.